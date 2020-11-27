2020歡樂的聖誕月即將來到，要送什麼別出心裁又受歡迎的禮物給親朋好友呢？今年統一時代百貨台北店於11/26-12/6推出「聖誕蘋果展售會」，不妨試試以金黃色蘋果作為今年的聖誕禮物吧！

蘋果成聖誕節送禮另類選擇

蘋果又名平安果，想要在聖誕節祝出送禮新招，祝福對方平平安安，可以試試送個充滿健康寓意的蘋果，日本青森縣五所川原市府限量空運來台900顆至尊TOKI蘋果於地下一樓GAP戶外區展售，除了至尊蘋果外，首日也邀來五所川原大使「五所林」推廣當地的青森AOMORI CIDER氣泡蘋果酒、希望黃蘋果汁等物產，非常值得情侶買來享受微醺的聖誕夜！

五所川原市限量900顆至尊蘋果熱賣中

素有蘋果王子之稱的至尊TOKI土岐蘋果

TOKI土岐為蘋果界的國王富士（父）與蘋果果后王林之交配品種，稱得上是蘋果界的王子，TOKI果皮為淺金黃色，陽光照射時表面會略帶粉紅，是非常具有尊貴感的一款蘋果。為感謝台灣，五所川原市將今年最頂級的900顆土岐蘋果全數空運來台，該批商品獲得素有蘋果界奧斯卡之稱的「蘋果特糖賞」，甜度封頂達15度，一顆售價339只有台灣吃得到哦！現場販售單顆及九顆禮盒裝以及10Kg量販裝。

五所川原市長佐佐木跨海錄製影片向台灣問好

蘋果果粒霜淇淋&蘋果原汁漂浮霜淇淋限量500杯開售

貼心的日方也為信義區眾多的OL，特製「零乳糖蘋果原汁漂浮霜淇淋」「零乳糖蘋果果粒霜淇淋」，使用丹麥Arla無乳糖牛乳製作，熱量只有一般霜淇淋的一半，且乳糖不耐症也能吃，搭配土岐蘋果果肉與原汁，值得一嚐。

2020最新改良版紅心蘋果試吃活動

此外剖面造型討喜的紅心蘋果現場有試吃問券活動，是五所川原市盛產的一種果肉、花、嫩葉、樹枝都是紅色的罕見蘋果，想嚐鮮的民眾可在假日趕緊來現場參觀聖誕蘋果展售會。

五所川原市長佐佐木跨海錄製影片向台灣問好

因疫情無法來台參與開展儀式的五所川原市長佐佐木孝昌，特別以中文錄製了一段問好影片，並用台語「喝價！喝價！」推薦十分可愛，為了展現誠意，每粒蘋果皆有防偽雷射標籤及特糖15度保證，還有佐佐木孝昌市長誠摯寫下給果粉的小心意，在無法出國的現在，請「蘋果迷」務必到現場體驗充滿日本風味的偽出國小確幸！

(中時新聞網)