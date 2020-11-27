行政院國家永續發展委員會舉辦第17屆「國家永續發展獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲企業類「國家永續發展獎」，這是玉山繼去年獲頒「國家永續發展獎」入選獎後，本次進一步榮獲「國家永續發展獎」，這也是由國家頒發企業關於永續發展領域的最高獎項。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山將ESG融入企業營運，積極連結聯合國17項永續發展目標、以及行政院國家永續發展委員會頒布的18項臺灣永續發展目標，連結金融本業的力量及發展策略，聚焦發展SDG 8「就業與經濟成長」、SDG 13「氣候行動」及SDG 4「教育品質」等8項，透過玉山主動響應，落實永續發展在地化及生活化目標，協助實現國家永續發展願景。

在SDG 8「就業與經濟成長」方面，玉山長期支持中小企業發展，並積極承作政府振興紓困貸款、青年創業貸款、地方創生貸款等，針對聚焦ESG發展的社會企業，玉山與政府、信保基金、育成中心合作推出的「微笑希望貸」，協助社會企業經營輔導及資金的協助，有效協助社會企業發展。SDG 13「氣候行動」方面，玉山除了打造15家太陽能分行及10棟綠建築外，並鼓勵顧客共同參與，積極發展綠色金融、綠色債券業務，同時也是台灣首家銀行發行「零碳信用卡」，迄今已發出超過200萬張的零碳信用卡，透過自身改善及鼓勵更多顧客參與節能減碳，發揮金融影響力。實踐在經濟、環境及社會面向，結合金融專業，整合跨界、跨產業的力量，發揮更大的影響力。

「國家永續發展獎」主要表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，透過書面審查初選、實地訪察複選及決選會議3個階段，遴選表現卓越的學校、企業、民間團體及政府機關，每一類別只選出三家代表，是國內表揚永續發展的最高榮譽。玉山銀行董事長黃男州表示，在邁向永續發展的道路上，不管面對任何挑戰與機會，玉山都會虛心努力、持續精進，堅守核心價值，將永續發展融入企業營運，以具體行動回應社會期待，創造更美好的社會。

(中時 )