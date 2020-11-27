鄭文燦（右二）帶領市府團隊跨海到「兄弟縣」金門進行2天交流，今天上午由縣府官員陪同勘查正在興建中的「金門大橋」。（縣府觀光處提供）

鄭文燦（中）為金門大橋施工團隊加油打氣。（縣府觀光處提供）

針對外傳將接任閣揆一事，率團在金門交流的桃園市長鄭文燦今天表示，他的心很定，全力支持蘇貞昌院長，目前最重要的工作是專注和認真做好市政每一件事，並強調「「口水會結束、建設會留下來。」

鄭文燦還說，他認為蘇院長每一天的工作都帶來台灣的進步，從非洲豬瘟到防疫、疫後振興，相信政府團隊都會交出最好的成績。

鄭文燦帶領市府團隊跨海到「兄弟縣」金門進行2天交流，今天上午由縣府官員陪同勘查正在興建中的「金門大橋」和拜會金防部指揮官賀政中將。

鄭文燦表示，金門大橋是金門鄉親期盼逾20年的重大工程，可以解決小金門對外的交通、醫療、生活各種需求，將來也可讓大、小金門生活圈，包括觀光都更加方便，相信完工後一定是金門旅遊的必經景點，預定明年完工的金門大橋更是台灣在跨海大橋海事工程上最重要的里程碑，真的非常不容易。

鄭文燦強調，這是「國橋國造」國內的設計、國內施工，台灣未來還有淡江大橋、南北竿的跨海大橋等待完成，金門的跨海大橋確實應該得到國人更大的支持，他專程帶領市府團隊來給施工團隊包括設計的世曦、營造的東丕營造加油打氣，給大家更大的鼓勵。

針對媒體詢及外界揣測他在政治路上「動作」頻頻，鄭文燦並未正面答覆，只說桃園和金門是姊妹縣市，「交流」是很正常的，過去以來桃園的訪問團很多，像今天他在昇恆昌飯店就遇到2個桃園來的團，他個人認為促進金門跟台灣之間的觀光交流也是很重要的事。

(中時 )