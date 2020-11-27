儘管火箭後衛「忍者龜」韋斯布魯克的未來充滿變數，勇士前鋒卓雷蒙格林卻沒放過這次跟他嗆聲機會！向來很愛在場上噴垃圾話的格林，最近接受訪問表示自己最愛跟韋斯布魯克講垃圾話，因為韋斯布魯克永遠忍受不了他的垃圾話攻勢。

「一個像是韋斯布魯克這樣的球員，在場上永遠保持百分之百狀態，沒有所謂的6成或7成，全都是百分之百，」卓雷蒙格林說，「我都會對他喊，我們無須打敗他們，韋斯布魯克自己就會擊敗他們，然後他就開始回敬了，拚命亂丟一氣。」

「韋斯布魯克通常也會在場上回嗆我，說我不會投籃，也投不了籃，根本打不了籃球，所以他是我最喜歡在場上來回互噴垃圾話的球員，」卓雷蒙格林說，「我對韋斯布魯克始終充滿敬意，但他就是那種會在場上一直跟你回嗆的球員。」

從卓雷蒙格林這些吐槽韋斯布魯克的話，就可知道韋斯布魯克在場上有多麼容易失去冷靜，這或許是他無論待在雷霆或火箭，球隊就是無法追逐總冠軍的真正主因之一，接下來就看哪支球隊願意接手這顆專門炸傷自己隊友的不定時炸彈了。

(中時 )