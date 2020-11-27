桃園市警局員警劉政國4年前追捕贓車，卻開槍擊斃副駕駛徐姓少年，劉在法庭認罪且向死者家屬認罪道歉但未獲諒解，歷審認為他用槍時機及手段為法所不容許，未與死者家屬達成和解，依過失致死罪將他判刑5月，可易科罰金，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

死者家屬提告請求國家賠償部分，桃園地方法院認定徐姓少女須負30％過失責任，劉男因違反警械條例規定，桃園市政府須賠償86萬9431元，桃園市政府警察局須國賠61萬6323元。可上訴。

刑事部分，一、二審考量劉男因公積極追捕失竊贓車，他遇駕駛贓車的田姓男子有駕車逃逸的舉動，為制止脫逃，竟未考量車上有其他乘客造成徐死亡，況且當時田男沒有駕車攻擊或衝撞警員的急迫情狀，他的行為已構成過失致死罪。

法官認為劉男雖確信開槍射擊不會誤傷贓車上人員而選擇開槍射擊，但未顧及現場民眾的生命安全，他用槍之時機及手段為法所不容許，更造成徐姓少年的家屬無法彌補之損害，且迄今尚未與家屬達成和解，判刑5月，檢方提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )