中國商務部網站27日公布，據今年8月18日依《反傾銷條例》公告對澳洲葡萄酒進行反傾銷立案調查，已有結果，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，中國相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，將依法實施「徵收保證金」等制裁。

無獨有偶，陸媒《環球時報》27日引述外媒報導稱，「中國似乎正將進口澳洲煤炭『剔除出去』」，在中國北方曹妃甸港和京唐港外待卸貨的輪船中，澳洲運煤船幾乎占到9成，有50多艘載運合計約570萬噸煤炭與上千名船員的澳洲貨船，已滯留1個月甚至更長時間。煤炭船「滯留中國」消息在澳引發高度關注，澳洲總理莫里森26日回應稱，將與中國建立積極的關係。

商務部公告指出，根據調查結果和《反傾銷條例》規定，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

調查機關決定採用保證金形式，實施臨時反傾銷措施。自2020年11月28日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據該初裁決定所確定的各公司的保證金比率，向中國海關提供相應的保證金。

被調查產品範圍包括：原產於澳洲、以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經全部或部分發酵釀制而成、裝入2升及以下容器、主要作為飲料酒供人消費用途的葡萄酒（簡稱「相關葡萄酒」）。

徵收保證金的方法，是以海關審定的完稅價格從價計徵，計算公式為：保證金金額=（海關審定的完稅價格×保證金徵收比率）×（1＋進口環節增值稅稅率）。

此外，針對澳洲煤炭船「滯留中國」，中國外交部發言人趙立堅25日稱，中方係依法依規加強對進口煤炭的品質安全核對總和環保專案檢測，以更好地保護中國企業的合法權益和環境安全。

據澳洲政府官網26日消息，澳洲總理莫里森對此表示「我們將與中國政府協力處理此事，盡我們所能使其有個最好的結果。」澳洲媒體稱，除了煤炭外，澳洲維多利亞州的木材已於11月初被添加到中國的「禁令清單」中，目前這個清單上包括葡萄酒、大麥、牛肉、小麥、龍蝦和棉花。《澳洲人報》26日報導，貿易緊張關係也擴展到了澳洲天然氣行業。

《環時》報導，澳洲保持近30年經濟不間斷增長的「神話」背後，與澳中密不可分的經貿往來關係巨大。中國從澳進口了大量的鐵礦石、煤炭、大麥，中國人到澳旅遊、留學、投資也對澳經濟貢獻頗多。

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(中時 )