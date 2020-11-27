韓姓女子26日凌晨在知名火鍋店門口發現被黃姓外送員「偷拍」，質問對方後，黃男才將照片刪除，韓女將過程PO網，聲稱雖然沒被拍到隱私部位，但過程瞎到爆。警方提醒，公開場所無故拍攝他人，可能構成民事侵權行為。

韓女將過程上傳爆料社團說，晚上跟朋友約吃飯，等待過程中，發現外送員雙手一直將手機放胸前，然後不管她走到哪，對方的鏡頭跟人就轉到哪，起初以為是自己多想了，後來故意繞到他後面，竟發現螢幕開的是照相。

韓女透露，她決定跑出去問清楚到底是不是，一開始對方還一直裝忙，中間並打算逃跑、刪掉影片，直到被抓到時，才說是不小心拿著，不知道有錄到、是誤觸等，真的是瞎到一個爆炸。警方隨後也趕來處理。

高巿警苓雅分局成功所指出，凌晨2時許到場處理，報案人聲稱已請外送員將所拍照片刪除，照片僅拍攝到人像，並沒有涉及隱私部位等，所以只請對方刪除，未提出相關告訴，且不需要警方協助。警方事後登記備查。

警方指出，於公開場所無故拍攝他人影像，縱不構成刑法妨害秘密罪，仍可能構成民事上侵權行為，呼籲民眾切勿以身試法。對於韓姓女子將經過PO上網，轄區派出所已主動聯繫，也說有任何報案需求，可立即與警方聯繫。

(中時 )