對議員喊刪公車補助，台中市長盧秀燕以手勢強調，即使30億用完，也表示市民愛搭公車，「我們把給市民補貼變大了，大很多！」（盧金足攝）

「台中雙十公車優惠新制」綁卡作業12月1日開跑，新制排除外縣與外國人，省下多少經費？市議員李天生27日表示，若能省下6到8億元，市府編列的30億補助預算該砍6億元，以後再做滾動式調整。市長盧秀燕強調，即使30億用完，也表示市民愛搭公車，以前搭公車到谷關60元，現在只要10元，「我們把給市民補貼變大了，大很多！」

明年1月1日起新實施的公車政策，市民、市民的新住民配偶及在台中就學的外縣市學生只要綁定電子票證，續享10公里內免費、超過10公里車資上限10元優惠。

李天生說，明年起綁卡的公車政策，預計能省6億到8億元，由市民來享受公車優惠有道理，但「市民限定」，補貼人數變少，交通局大眾運輸補助應該刪減6億元，以後再作滾動式調整，經費不足，市府再追加預算。

李天生質疑，盧秀燕常穿捷運制服宣傳捷運，但捷運是錢坑，市民愈來愈多人搭公車，市府應展現施政能力，既然新制上路，省下的6億，市府要有刪除6億預算的決心，不能新制實施，30億補助不做改變，為市民納稅錢省荷包，應砍掉6億，以後再做滾動檢討，有需要再追加預算。

對議員喊刪交通補助預算，交通局長葉昭甫要起身答詢，盧秀燕以手示意表示她自己來說明，盧秀燕表示，明年1月1日上路的新公車政策，應該是讓新制跑幾個月再來評估，否則現在是紙上談論。

盧秀燕強調，市府也對議員提出外縣市民眾享受公車補貼優惠不合理，從善如流，解除外縣市民眾搭公車補貼，30億補助用完表示市民愛搭公車，減輕市民負擔，改善環保，鼓勵大家搭大眾運輸一舉三得。

「公車補助市民，我並不心疼，公車政策不為營利，你敢搭我就敢補貼！」盧秀燕說，公車補助有實質支出有實質效益，維持預算，鼓勵市民搭愈多，政策補助愈有效果，以搭到谷關為例，以前60元變10元，市民省5倍支出，很多北歐國家搭車免費很值得。

盧秀燕表示，雙十公車市民限定排除補貼外縣市民眾及外國人，雖然補貼人數變少，但補貼效益變大，市府將原本補貼給外縣市民眾的經費調整給市民；她說，市區搭公車到谷關過去單程要60元，雙十公車政策今年上路後變成10元，市民限定新政策明年元旦上路，將可看出市民乘車意願是否進一步提升。

至於市議員關心雙十公車政策市府編列約30億元，盧秀燕強調，市府編列經費補貼市民乘車，符合公平正義，不但可減輕市民負擔，響應節能減碳，明年市民限定新政策實施後，若市民搭乘公車意願再提升，她認為經費編列相當值得。

交通局長葉昭甫說，明年市民限定新政策上路後，交通局持續觀察使用率，預算編列會視市民搭乘情形再滾動調整。

台中市長盧秀燕說，明年市民限定新政策實施後，若市民搭乘公車意願再提升，她認為經費編列相當值得。（盧金足攝）

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