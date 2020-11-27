繼日經指數創逾29年半新高後，早盤雖開低7點，但交易約半小時，多頭突然驚醒，將指數上拉漲逾百點。盤中多空交火猛烈，空方勢力抬頭下，指數又一度跌118點。至早盤收盤前，大盤無法黑翻紅。日經225指數早盤收26506.97點，下跌30.34點，跌幅0.11%。東證股價指數早盤暫收1782.72點，上漲4.47點，漲幅0.22%。

上個交易日，在科技族群帶領下，日經指數不僅連3日走高，並又創下1991年4月後新高。日股每天屢創經濟泡沫化新高點，11月以來已10個交日，都收在歷史新高位。

除日經225指數外，東證指數(TOPIX)也同步創下2年2個月新高點，漲幅為0.60%。

強勢個股方面，地產公司東京建物(Tokyo Tatemono)曾漲逾7%，製藥業者第一三共(Daiichi Sankyo)漲4.5%左右，還有電器電子廠古河電氣工業(Furukawa Electric)也漲逾3%。

弱勢族群為，東海碳(Tokai Carbon)一度跌逾2.5%，紡纖業者東洋紡(Toyobo)挫1.7%，還有，光學儀器製造商，同時是三菱集團關係企業的尼康(Nikon)，股價也下跌近1.5%。

(時報資訊)