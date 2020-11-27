美股因為感恩節休市一天，歐洲三大股指數全線下跌，亞洲股市漲跌互見，新台幣匯價持續走升、測試28.5元，台股今開低12.45點、報在13833.21點，台股持續高檔震盪，啟動5日線攻防戰，今權王台積電(2330)等權值股多休息整理，也使得大盤指數備受壓抑，以題材落後補漲股掛帥，電子、傳產均有表現，預估今日成交量落在2500億元，整體來說，目前盤面各族群輪番表現，指數維持盤堅走勢，此外，MSCI微降台股權重，將在下周一收盤生效，惟目前市場預估影響不大。

權值股上，台積電今下跌壓抑大盤，盤中股價小跌0.2%，股王大立光也呈現震盪整理，盤中於盤下震盪小跌，鴻海(2317)亦呈現弱勢的震盪整體，蘋概三雄全數走弱，其餘權值股方面，面板股中有群創(3481)逆揚，IC設計指標股聯發科(2454)跌幅落在0.5%上下。

今以補漲題材股掛帥，包括DRAM、IC設計、營建、資產，中小型IC設計股中，凌陽(2401)獲外資連3買，開高走高，漲逾2%，站上2年高點，另外，搶搭MCU(微控制處理器)缺貨潮恐延續到明年，凌通(4952)買盤湧入強拉漲停，新唐(4919)大漲逾4%、盛群(6202)漲近2%；DRAM價格看升，南亞科(2408)今漲逾2%，華邦電(2344)漲幅達2.5%，另外，還有本周投信持續加碼股，包括中興電(1513)、台玻(1802)、旺宏(2377)等也為今日強勢指標。

美股經歷續創新高後，目前仍持續高檔震盪，有利於台股重新近期的5日線攻防，也可望維持多方控盤格局，預期台股下檔13600有守，波段向上趨勢仍未變，預期短線整理後，伴隨年底集團作帳行情，仍有向上空間。

分析師表示，目前美國總統拜登確定勝選，且面對疫情也有疫苗快速進展，全球兩大干擾市場的最大不確定因素解除，使得全球政經情勢及生活型態可望逐步恢復，就籌碼部份，考量台股第四季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，外資本月累計買超1452億元，在外資重新回頭加碼台股，加上融券餘額仍在歷史相對高點，有望推升台股往上有機會維持軋空行情。

(時報資訊)