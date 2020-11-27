大同（2371）子公司尚志資產開發日前公告法人董事代表人新任名單，由大同董事、三圓建設董事長王光祥，及大同董事、正碁建設董事長葉曉甄出任。大同在本月2日舉行臨時董事會，經營權變天，市場派推舉林文淵成為新任的大同董事長，林文淵隨即指派總經理湯政仁、財務長陳明男，於13日走馬上任。市場也預期王光祥將出任大同副董事長以及尚志資產董事長職務。

大同在全省有高達45萬坪土地，市場評估土地資產價值千億元，尚志資產也是活化大同土地資產的核心機構。未來由專長熟稔房地產事業的王光祥，擔任新任董事長是意料中的事。本屆尚志資產董監任期，從民國108年3月至111年3月。

大同的土地資產高度集中在北台灣，又有6成集中在雙北市，其中以台北市中山區最多，但許多土地資產多數仍處於閒置狀態，未充分創造租金收益。雖然大同土地資產雄厚，但創辦人林挺生在世時，刻意安排在大筆深具價值的土地上，切割出一塊塊的畸零土地，過戶給大同大學或大同高中等財團法人，藉由這種「釘子戶」，增加外人開發大同土地的難度。

此次三圓(4416)建設董事長王光祥，進駐尚志董事會，可望著手於其最擅長的「拔釘」流程，王光祥最著名的「拔釘」經歷，就是完成史上最牛都更案正義國宅，解決二十多年來沒有一個建商可以完成的戰役，王光祥在進駐尚志資產後，將突破大同土地開發門檻，也會是市場派進駐大同後讓市場期待的精采大戲。

(時報資訊)