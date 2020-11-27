晶圓代工產能吃緊已由8吋外溢到6吋，6吋晶圓代工價格也成功調漲，今年第四季開始調漲，明年第一季可望續漲，有利6吋晶圓代工廠茂矽(2342)本季以及明年第一季營運。隨著漲價題材激勵，茂矽今早帶量上攻。

遠距商機及宅經濟持續，加上車用電子需求復甦，二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）等分離式元件需求增溫，也帶動晶圓代工產能吃緊由8吋延燒到6吋。隨著6吋廠產能供不應求，但上游客戶持續追加下單，6吋晶圓代工價格已成功漲價。

8吋晶圓代工產能嚴重短缺，新訂單的生產排程已排到明年第二季，許多找不到產能的二極體或MOSFET訂單擴散到6吋廠，帶動6吋晶圓代工漲價，第四季才下單的新訂單晶圓代工價格已調漲5～10%幅度。預計明年第一季可望續漲，累計漲幅上看10～20%。茂矽已確認漲價，但不對漲幅有所評論。

茂矽第三季在本業持續賺錢以及業外表現轉佳，帶動第三季轉盈，單季每股純益2元，也帶動前三季轉盈，前三季每股純益0.41元。

茂矽第三季營收4.9億元，季減5.46%，年增46.68%；毛利率25.65%，季減2.45個百分點，年增13.67個百分點；業外收益2.35億元；稅後純益3.1億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益2元。

茂矽前三季營收14.04億元，年增45.43%；毛利率23.76%，年增19.43個百分點；營業淨利1.84億元；稅後純益6295萬元，較去年同期轉盈，每股純益0.41元。

(時報資訊)