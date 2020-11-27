隨著人民幣持續升值，各方對中國金融開放有較高的期望。不過中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外管局國際收支司前司長管濤表示，儘管面臨複雜的國際環境，但中國仍處於重要戰略機遇期，推進金融開放的立場並未改變；要穩慎推進人民幣國際化，金融開放要穩紮穩打。

第一財經日報援引他的觀點指出，中國越開放越要強調安全發展，關鍵是做好自己的事情，增強抗風險能力，同時趨利避害、順勢而為。

管濤也表示，中國在一些領域要追趕上國際標準仍需一定時間，還有眾多工作要做。同時，當前外部環境仍存在諸多不確定性。不同於貿易領域的開放，金融開放還需要很多配套政策，否則以東南亞經濟體的經驗來看，容易導致金融危機。在這一方面，中國的宏觀經濟治理仍需完善，包括貨幣政策框架還要進一步現代化。

管濤認為，穩慎推進人民幣國際化，一定程度上代表了穩慎推進人民幣的資本項目可兌換。當然，也不是說穩慎了就是什麼都不做，而是有條件、時機成熟時就適時推進。

管濤同時強調，越開放越要安全發展，在「十四五」規劃裡也把安全問題單獨設為一章，提及當前和今後一個時期，是中國各類矛盾和風險易發期，各種可預見和難以預見的因素風險明顯增多，要避免影響中國現代化建設進程中爆發系統性風險，要把風險考慮得更深一點，注重補漏洞、強弱項、下好先手棋、打好主動仗。

(工商 )