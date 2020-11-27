星宇航空11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線，今再宣佈2021年1月5日將開航馬來西亞首都吉隆坡的航線，迎向新年旅運市場曙光。星宇表示，看好國際貨運市場以及商務旅行需求回溫，初期將以每周2班飛航桃園－吉隆坡航線，即日起開始接受訂位。

星宇航空指出，吉隆坡為東南亞經濟重鎮及重要貨運轉運樞紐，2021年1月5日起將開闢每周二、五飛航的桃園－吉隆坡航線，並以空中巴士A321neo執飛，去乘上午10時15分桃園起飛、下午3時15分抵達；回程下午4時起飛、晚間9時5分抵達，早去午回的航班時間符合商務旅客需求。

星宇航空12月起將開闢曼谷、大阪、東京三航線，預定於12月1日開闢桃園－曼谷蘇凡納布、15日開闢桃園－大阪關西、16日開闢桃園－東京成田航線，現有檳城、澳門航線將持續為旅客服務，因應客貨運需求增加，澳門航線自12月10日至31日，除維持JX205、JX206每日1班飛航外，周一至周五將新增JX203、JX204午班機服務，星宇航空未來將持續以「月」為單位，依市場需求滾動式調整航班。

(中時 )