28歲辣模張香香身材姣好，因不科學的S曲線，給人美艷的形象，還有「乳溝女神」之稱，每每PO出大尺度辣照都會讓粉絲嗨翻，羅志祥醜聞爆發時，還衰被捲入，讓她急得連忙發文否認，這陣子生活也已慢慢回到軌道上，昨日她參加和朋友的生日派對，又再度送出福利。

張香香26日在IG曬出一段短片，只見她身穿黑色西裝外套，裡面什麼都沒穿，露出一條深深的事業線，雪嫩的東西半球若隱若現，她對著鏡頭撩動凌亂長髮，擺出撫媚的神情，眼神電力十足，她也在文中自爆：「昨天暖壽主題是西裝外套，想說辣一下結果很害羞，只穿了十分鐘就換掉了」。

超火辣的影片讓粉絲們難以招架，紛紛激動直呼，「妳犯規！」、「可是五秒鐘的影片我可以看10小時」、「太辣啦～」、「性感的香香」、「香香性感到犯規」、「辣到爆開」、「香香超正超辣的啊」，也有網友開玩笑虧，「你這樣壽星情何以堪」，對此張香香回應，「（這是）我們共同生日派對」，言下之意，身為壽星的她服裝火力全開，就是要成為全場焦點。

(中時新聞網)