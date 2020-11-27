日職火腿隊昨日發布陣中投手有原航平正式申請入札的消息，今日大聯盟官網就撰文報導，接下來大聯盟各球團都有30天的時間與有原接觸，而火腿隊除了有原外，野手西川遙輝也決定挑戰大聯盟。

根據大聯盟官網介紹，有原航平今年出賽20場拿下8勝9敗，自責分率3.46，有132.2局投球以及106次三振，去年24場出賽則拿下15勝8敗，自責分率2.46，164.1局投球送出161次三振。

根據美國知名運動數據公司「Sports Info Solutions」的報告，有原能投四縫線、二縫線速球且至少都有90英里(144.8公里)，他的決勝球種則是叉指球，大概在136公里以上，此外有原的滑球對右打者相當有利，而對左打則大多使用變速球、切球和曲球混和運用。

假如有大聯盟球隊簽下有原，那該之隊伍必須依據簽約金支付火腿球團入札金，但假如有原沒與任何大聯盟球團簽約，他將返回火腿並直到下個休賽季才能再次挑戰。

(中時 )