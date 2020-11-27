蔡政府明年元旦將開放含萊劑美國豬肉進口，近期各家民調顯示，有7成民眾反對開放萊豬進口，不過，行政院長蘇貞昌昨拍板「進口豬肉之全方位管理措施」，宣示如期開放萊豬進口。民眾黨立法院黨團總召賴香伶今痛批，政院5大把關措施姍姍來遲，甚至比民進黨2012年當在野黨沒Guts，為什麼要倒退到以前標準，蘇揆不是最會做事、最敢做事，請說清楚講明白。

蘇貞昌昨拍板「進口豬肉之全方位管理措施」，宣示明年元旦如期開放萊豬進口政策，並公布赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5措施把關，民眾黨團痛批政府「做半套」。

賴香伶表示，近期蘇揆、蔡總統民調下滑，原因很清楚，約6、7成民眾反對萊豬進口，政院昨公布的5大把關措施了無新意，比民進黨2012年當在野黨還沒Guts，為什麼只有新進口的廠要查，舊廠為什麼不查，蘇揆不是最會做事、最敢做事嗎？為什麼倒退到以前的標準。

「請問聽不懂國語是嗎？」賴香伶痛批，在野黨要求萊豬進口另立貨號，政府卻是要對22個部位另立貨號，蘇院長是累了嗎？還是聽不懂在野黨的訴求，要求蘇揆叫部會首長打起精神面對國人質詢，不要逃避問題。

民眾黨團副總召張其祿表示，院會遭到國民黨12度杯葛，導致700多項民生法案延宕，無法一讀付委，而部分法案出委員會準備要二三讀，盼立法院盡快恢復運作辦正事。

(中時 )