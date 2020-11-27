勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文被控接受高額餐飲招待，指示代操券商拉抬特定股票，台北地檢署訊後向法院聲請羈押禁見，據了解，游坦承參加聚會，但否認不法，同時，銀行帳戶中的存款是投資所得，也都支付信用卡帳單，沒有不法。

檢廉發現，游迺文是今年7月間疑似接受到台北市的私廚餐廳，招待跨文化美食等無菜單高檔料理，在8月就指示勞動基金的代操券商，持續下單買進某特定公司股票，達到操控特定公司股價的目的。

游不否認參加聚會，但強調只是朋友間一般的聚會，席間沒有受到請託，更沒有用基金拉抬特定股票，而且基金操作標的，需經過資料評估，能夠獲利才會下單操作，並沒有違法或違反規定。

刷卡消費及銀行存款部分，游辯稱銀行存款是個人合法的投資所得，這些存款也陸續清償信用卡帳單，檢方勾稽帳冊，初步證實游的存款有支付信用卡的紀錄。至於游稱個人投資所得的相關事證資料，游則表示，檢方臨時發動偵查，他沒有時間準備資料。

(中時 )