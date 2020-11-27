國際上新冠肺炎疫情又起，民進黨政府也自明年元旦起開放萊豬，國民黨前副祕書長張雅屏上午在臉書發文指出，主動開放萊豬之後，新冠肺炎疫苗會及時到嗎？

張雅屏說，民進黨政府主動開放萊豬進口，討好前任美國總統川普，這已經是經過證實的消息了。而有能力幫台灣解決疫苗問題的，大概只剩下美國了，因為兩大疫苗廠(輝瑞與莫德納)都是美國的。

他說，現在新冠肺炎疫情復燃，各大疫苗廠也紛紛提出疫苗有效的成果，隨著前行政院長林全的東洋代理BNT疫苗未果，衛福部陳時中部長又表示已經拿到一千萬劑疫苗，可見應當是美國莫德納(Moderna)的疫苗，但能否2021年第一季拿到，陳時中也說「沒人知道，若今天有廠商答應明年1月可打，我們就放鞭炮了。」

另外一個取得疫苗的管道COVAX平台，政府表示可以拿到460萬劑，但實際上當初和COVAX簽約時，以每劑10.5美元（折合新台幣約300元）為基準計算訂金，並提供每國10％至50％人口的疫苗量，並承諾最快於明年第1季就能到貨，但發貨順序如何安排不清楚。而實際上一劑大約30美金（東洋當時的買價），也就是說就算能買到，可能不到二百萬劑！

張雅屏指出，由萊豬的事件來看，民進黨政府是一個宣傳重於做事的政府。也就是說，現在民進黨政府所說有關疫苗的事情，到底實情如何？還是都只是宣傳？

他說，2021年一開始，世界主要國家都已經有疫苗可打，台灣本地因為沒有疫苗可打，造成孤島化，台灣經濟還可以撐多久，半年或一年？真正負責任且有能力的政府，是能做到不需要被其他國家打壓，且能解決問題。

張雅屏強調，負責任但能力不足，雖被打壓但會想辦法能力解決，但不會把問題說成是被別人打壓。不負責任但有能力，是能解決問題但刻意裝可憐說被打壓。不負責又沒能力，是本來可以解決的問題，被自己弄到沒辦法解決，就說被別人打壓。若疫苗不如目前預期的到貨時間數量也不足時，民進黨政府不要再說被對岸打壓了。媒體與在野黨，必須發揮監督的功能，讓民眾清楚了解到底政府做了甚麼。

(中時 )