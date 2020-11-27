全球新冠肺炎疫情又見升溫趨勢，我駐美代表處昨天一口氣暴增9名確診案例，駐美代表蕭美琴也因為接觸過確診者居家隔離中，今又傳出駐瓜地馬拉大使館、駐紐約辦事處各新增1名確診案例。

外交部表示，我國駐瓜地馬拉大使館一名同仁於當地時間11月24日出現發燒及喉嚨痛症狀，經送醫進行新冠肺炎（COVID-19）病毒PCR採檢，於11月25日確診，目前遵照醫生囑咐已返家隔離用藥。

駐瓜地馬拉大使館另已協調瓜國衛生單位協助於當地時間11月25日，對駐館全體館員及當地雇員採檢，並進行駐館全面性消毒，同時啟動居家／遠距上班機制，以維護同仁健康及館務正常運作。

此外，我駐紐約辦事處一名人員於本11月26日確診新冠肺炎（COVID-19），目前已有相關症狀，已遵醫生吩咐在居家隔離中。駐處已啟動應變計畫，安排與該名人員有接觸史的其他同仁接受檢測，並自即日起居家隔離，實施遠距辦公。

為維護駐處人員及公眾健康，駐紐約辦事處將進行辦公區域消毒作業，並在不影響公務下持續進行分組輪流上班。此外，駐處已暫停領務臨櫃服務，除緊急特殊個案外，僅受理郵寄申請案，解除日期另行通知。

外交部已再次提醒駐外館處落實防疫措施，並將持續密切注意駐美各處所在地的疫情發展，隨時提供駐美各處必要的協助，以維持駐處必要運作，並維護同仁及眷屬的健康。

(中時 )