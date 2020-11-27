第17屆「中國—東盟博覽會」、「中國—東盟商務與投資峰會」今天開幕之際，大陸國家主席習近平透過視頻致詞時，提出4點倡議，包括：第一，提升戰略互信，深入對接發展規劃；第二，提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦；第三，提升科技創新，深化數位經濟合作；第四，提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設。

本屆「中國—東盟博覽會」以「共建『一帶一路』，共興數位經濟」為主題，深化中國—東盟數位經濟合作，推動共建「一帶一路」高質量發展，為雙方經濟社會發展注入新活力。

習近平在視頻致詞中表示，陸方視東盟為周邊外交優先方向和高質量共建「一帶一路」重點地區，支持東盟共同體建設，支持東盟在東亞合作中的中心地位，支持東盟在構建開放包容的地區架構中發揮更大作用。

習近平表示，陸方願同東盟一道，在《中國—東盟戰略夥伴關係2030年願景》指導下，推進各領域合作，維護本地區繁榮發展良好勢頭，建設更為緊密的「中國—東盟」命運共同體。為此，大陸提出4點倡議。

第一，提升戰略互信，深入對接發展規劃。陸方願同東盟一道，按照《落實中國—東盟戰略夥伴關係聯合宣言的行動計劃（2021－2025）》，推進未來5年各領域合作；落實《中國—東盟關於「一帶一路」倡議同〈東盟互聯互通總體規劃2025〉對接合作的聯合聲明》，依託陸海新通道建設，加強鐵路、公路、港口、機場、電力、通信等基礎設施互聯互通合作，加快推進現有經濟走廊和重點項目建設，積極構建「中國—東盟」多式聯運聯盟。明年是「中國—東盟」建立對話關係30週年，陸方願同東盟一道，設計和舉辦好紀念活動，打造更高水平的戰略夥伴關係。

第二，提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦。陸方願同東盟各國加強協作，以中國—東盟自由貿易區全面建成10週年為契機，進一步實施好中國—東盟自由貿易協定。陸方歡迎《區域全面經濟夥伴關係協定》RCEP完成簽署，希望盡早生效。陸方願同東盟方攜手努力，暢通貿易、促進投資，相互開放市場，推動雙方產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。

在確保做好疫情防控前提下，採取措施便利人員往來和貨物流通。推動瀾湄合作、中國—東盟東部增長區合作走深走實。用足用好中國—東盟博覽會平台功能，為中國－東盟乃至東亞地區經貿合作全面發展發揮更大作用。

第三，提升科技創新，深化數位經濟合作。今年是中國—東盟數位經濟合作年，陸方願同東盟各國攜手合作，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，發揮互補優勢，聚焦合作共贏，在智慧城市、5G、人工智能、電子商務、大數據、區塊鏈、遠程醫療等領域打造更多新的合作亮點，加強數據安全保護和政策溝通協調，為雙方經濟社會發展培育更多新動能。陸方願同東盟一道建設中國—東盟信息港，推動數位互聯互通，打造「數位絲綢之路」。

第四，提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設。陸方願同東盟開展公共衛生領域政策對話，完善合作機制，攜手抗擊新冠肺炎疫情，加強信息分享和疫苗生產、研發、使用合作。陸方將在疫苗投入使用後積極考慮東盟國家需求，為東盟抗疫基金提供資金支持，共同建設應急醫療物資儲備庫，建立中國—東盟公共衛生應急聯絡機制。

陸方願實施好「中國—東盟健康絲綢之路人才培養項目（2020－2022）」，為東盟培養1000名衛生行政人員和專業技術人員，提高地區公共衛生服務水平。中國願同包括東盟國家在內的國際社會加強團結合作，支持世界衛生組織發揮領導作用，共同構建人類衛生健康共同體。

(中時 )