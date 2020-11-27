世紀鋼（9958）受惠建案熱絡，傳統鋼構訂單看到2022年，轉投資的離岸風電水下基礎訂單續旺，到2023年將陸續交付訂單；小金雞世紀風電（2072）將於30日登錄興櫃，也將持續帶旺營運。

世紀鋼26日召開法說會，隨著廠房及營造工程熱絡，公司傳統鋼構手上在建工程，依照各期需求，預計會在2022年全部交付完成，目前主要供應傳統鋼構的雲林廠區產能滿載，也調度緬甸廠產能跨海支援。

世紀鋼旗下離岸風電水下基礎將持續放量，挹注明年成長動能，且因此業務毛利率較高，將帶動世紀鋼整體毛利率持穩在3成以上，同步挹注獲利成長。

世紀鋼旗下世紀離岸風電預計11月30日登錄興櫃。世紀離岸風電前10月每股純益達5.94元，目前訂單排到2023年。世紀離岸風電目前手上在手的水下套筒式基樁（Jacket）、水下基樁（Pin Pile）訂單共有167組，預計2023年中陸續完成交付。

世紀鋼鐵轉投資的世紀風電將於30日登錄興櫃，預定掛牌價為88.8元，未來將朝申請上市櫃邁進。世紀風電實收資本額10億元，其中大股東世紀鋼持股60.9%，新光鋼（2031）持股7%，主要經營套筒式水下基礎、轉接段工程等業務。

世紀鋼第三季營收20.37億元，毛利率32.79%；營業淨利5.25億元，淨利歸屬於母公司業主2.85億元，每股淨利1.35元；前三季營收45.24億元，毛利率27.98%；營業淨利10.01億元，淨利歸屬於母公司業主6.18億元，每股淨利2.94元。

(時報資訊)