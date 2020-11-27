國發會公布，109年10月景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月增加1分，燈號為連續第三個月呈現綠燈；且景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。

受惠消費性電子新品相繼推出，以及5G通訊、高效能運算等新興應用持續推展，加以傳產市場終端需求增溫，使10月外貿、生產等指標持續擴增，廠商信心亦穩定回升；加以節慶連假出遊商機，10月零售與餐飲業營業額亦持續上升。

10月景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，海關出口值由藍燈轉呈綠燈，分數增加2分；機械及電機設備進口值由黃藍燈轉呈綠燈、製造業營業氣候測驗點由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數減少2分；製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；其餘4項燈號不變。

展望未來，國發會表示，遠距商機需求延續，加上新興科技應用拓展，及在國內半導體廠商高階製程優勢下，出口動能可望持穩。內需方面，國內廠商持續強化資本支出，以及台商回流與外商加碼投資台灣持續發酵，進一步推升國內投資；加以，股市交易熱絡，及各銷售通路年底促銷活動激勵，有助推升消費。惟國際肺炎疫情再次升溫，約制全球經濟復甦力道，加以美中貿易及科技紛爭仍存不確定性，後續發展宜審慎觀察並妥為因應。

(時報資訊)