德國一家法院周四將芬蘭電信設備商諾基亞(Nokia)和德國車廠戴姆勒(Daimler)之間的專利糾紛移交到歐洲法院，以澄清適用於供應鏈的法律問題。

德國一地方法院表示，關於諾基亞控告戴姆勒在使用導航系統、車用通訊和自動駕駛等技術而支付權利金的問題，將懸置該審判程序。

該紛爭圍繞在連網車使用4G行動網路的標準技術上，以及諾基亞是否在公平、合理和非歧視的基礎上(FRAND)進行授權。

周四將該訴訟爭議轉移到盧森堡的歐洲法院，事實上為有效地維持了戴姆勒免費使用諾基亞專利的現狀，此亦表示，諾基亞暫時失去每年14億歐元(約17億美元)的授權收入。

諾基亞在聲明中指出，戴姆勒已經使用諾基亞技術14年，而且一直尋求避開付款，今天法院的決定，諾基亞將考慮其下一步。

戴姆勒則歡迎德國法院的決定，表示此可能在歐洲層面釐清標準必要專利的問題。

在攻防中，諾基亞聲稱，公司有權在供應鏈中決定專利授權的點(the point)；戴姆勒則反駁，在歐盟單一市場規則下，諾基亞有義務對關連到標準專利的所有使用者提供無限制的授權。

在判決中，法院認為諾基亞有權對戴姆勒違反專利實施侵權禁令，但此亦引發一問題，及諾基亞濫用市場主導權的問題。

(時報資訊)