上銀(2049)除了自動化關鍵零組件外，旗下機器人產品也正式跨足醫療科技，今天宣布與中山醫學大學附設醫院合作，台灣第一台自製手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」正式誕生，雙方也創造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」。

上銀董事長卓文恒表示，上銀秉持著「精進人類生命品質參與者」的理念，近年積極跨足醫療產業，以集團既有關鍵零組件與機電整合為基礎，透過垂直整合，創造優勢，發展醫用輔助機器人，提供優質平價醫療設備。

內視鏡扶持機器手臂是上銀在醫療領域生力軍，也是第一個100％由台灣自行研發與取得醫療認證，正式於臨床應用手術機器人。並以智慧醫療設備的概念，『醫生為主，機器人為輔』的研發思維，將HIWIN精密定位技術應用於微創手術上，提供外科醫師手術時一位可靠的機器人助手，藉由機器人扶鏡手臂，提供穩定清晰的內視鏡影像，協助更安全與高品質的完成手術。

未來HIWIN將持續關注微創手術發展，投入具重大臨床效益醫用機器人平台與系統。從賣關鍵零組件到賣健康，醫療已成為HIWIN事業版圖要角。

在一般外科彭正明主任帶領手術團隊積極發展應用之下，已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇裡結合獨特的單孔手術技術，藉著手臂的特性使手術過程中視野更加穩定，並病患傷口更小進而提升病人的安全性。

中山附醫一般外科暨達文西微創與上銀也攜手合作創造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，透過手術的標準流程建構國內外醫師的手術技術培訓工作使MIT的HIWIN機器人手臂可以廣泛應用在全球各個領域，目前有來自德國、日本、韓國、義大利、印度、越南、菲律賓、希臘等國家，超過128位外籍醫師來到台灣學習機器人手術技術。

上銀總裁卓永財指出，上銀投入醫療領域從復健機到微創手術機器人，陸續獲得秀傳、高雄榮總、中山附醫等採用，復健機更銷售到泰國、印尼、大陸，歐盟認證也獲得通過，將持續銷售國際。目前來自醫療營收占上銀比重不大，整個產業成熟必須要20年，目前上銀已經花費10年把產品推出，希望未來10年逐步擴展到全球。

(時報資訊)