巨大(9921)近期出貨雖受零組件缺料和缺櫃影響，但歐美訂單需求仍強勁，通路端庫存仍僅有2~3週(正常為2-3個月)，目前新冠候選疫苗發展樂觀，但疫情已改變生活方式，人們重視健康運動休閒趨勢不變，2021年展望仍然樂觀。法人預估，巨大2020營收年增將在10%附近，毛利率維持22~23%，2021年營收成長趨勢不變，毛利率將持穩，交貨狀況預期至2021年的第2季會順一點。

巨大今年3月就拜訪零件供應商，認為解封後需求會很強，後疫情時代自行車市場熱絡，因市場需求大於預期發生零件缺料問題，巨大正常排程所需要的物料沒問題，但由於需求比預期強勁，所以追加訂單所需的料件有影響。不過巨大下單量較大，所以缺料影響相較同業小。

巨大前3季自行車總銷量346萬台，年增5.6%，前3季電動自行車46萬台，前3季整體電動自行車(自有品牌+代工)占營收27%，法人預期，巨大2020年電動自行車62萬台，2021年非中國自有品牌電動自行車銷量將持續成長，年增上看20~30%。

巨大在匈牙利擴產第一期規劃30萬台產能，今年七月試產，預估今年出貨量幾萬台，2021年達20萬，2022年達30萬台，而第二期/第三期都規劃30萬台產能，會視市場需求再做打算。大陸比較不會再設新廠，分散生產地集中風險。台中大甲的舊辦公大樓空間仍可以再增產能。

(時報資訊)