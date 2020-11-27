因美國適逢感恩節假期，周五原油市場交投清淡，油價漲跌互見，在供過於求的擔憂與疫苖能否終結疫情的懷疑籠罩下，美國期油下跌逾1%。

在亞洲交易時段，目前美國期油價格下跌69美分或1.5%，報每桶45.02美元。因美國市場休市，美國期油價格未在周四結算。布蘭特期油目前漲9美分，報47.89美元，扭轉前一日的跌1.7%。

繼輝瑞與莫德納之後，阿斯利康日前亦宣布其新冠疫苗的有效性可高達9成，令投資人更加憧憬經濟加速復甦的前景，本周兩大期油合約價格均已上漲6%。

不過在數位科學家開始對試驗結果的可靠性提出質疑後，投資人也開始對疫苖的美好願景產生懷疑。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示，隨著油價在進入周末時放緩，似乎已經有一些獲利了結賣盤開始湧現，不過西德州期油守在45美元之上，以及布蘭特期油曾觸及49美元，看起來油價已經度過夏季後困境的最壞情況。

消息人士透露，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等減產盟友—即所謂的OPEC+，有意延後原訂於明年初展開的擴產計畫。但利比亞的產量持續提升，使市場供過於求的擔憂加劇。

(時報資訊)