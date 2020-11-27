記憶體廠旺宏(2337)本周持續獲得外資及投信法人買超不停手，今早持續帶量大漲。盤中最高漲2.3元至38.7元，再創下今年2月下旬以來新高價。

上周土洋法人聯手大買超旺宏共逾12.4萬張，帶動股價飆漲；本周四個交易日以來，外資買超4萬4448張，投信買超8602張，僅自營商小幅賣超580張；旺宏也在買盤持續加溫，股價再創波段新高。

旺宏上周在土洋法人均強力回補下，股價連五天上漲，本周股價震盪走揚，今再度發動攻勢，帶量上攻。

上周以來，法人有志一同積極回補記憶體股，尤其對於受惠宅經濟的旺宏買超最有力。

旺宏看好日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺，因宅經濟效益，預期明年還是不錯的一年。在NOR Flash方面，預期第4季NOR Flash市況穩定。若貿易戰不停歇，明年NOR Flash市場可能會供不應求。

另外，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

旺宏10月營收為38.41億元，較9月高點46.63億元減少17.6%，仍為今年第三高之水準，較2019年同期則增加4.8%。傳統第四季應仍具有旺季效應。2020年1月至10月合併營收為334.85億元，為歷年同期新高，與2019年同期相較增加15.1%。

(時報資訊)