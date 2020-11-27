疫苗最快可在12月中旬施打下，美股創高帶動全球股市走揚，至11月至25日止，外資買超上市股票金額高達1423億元，為史上單月買超最大量第七名，11月單月台股雖上漲千點之上，漲幅逾10.36％，但與國際股市相較，漲幅只是居中，鄰近新加坡、日本及韓國股市漲幅遠遠超過台灣，永豐金投顧認為，台股突破萬四，應無疑慮。

永豐金投顧分析，自11月以來，外資資金開始像樣的回歸亞洲新興市場，其中買超最多的為印度股市，其次就是回補台灣股市。以台股來說，11月買超逾千億元，回補力道又快又猛，但累積今年以來仍賣超5472億元，故預期仍有大量回補空間，以過往經驗來看，外資常在危機事件過後，即快速回補之前賣超金額，且回補動作可連續長達4個月。

據統計，台股在2005年12月單月回補2386億元，為歷史單月回補最高紀錄。而2018年因貿易戰之故，外資賣超台股3580億元，在2019年8月30日川普表示美中恢復熱線，重啟貿易談判後，外資於2019年9月一路買超至12月，直至2020年初疫情事件傳出，開始反手賣超，如今疫情威脅可望解除，預計買超動作不會在11月告一段落。

永豐金投顧認為，若以事件推演，12月疫苗開始施打，市場沈浸於樂觀氛圍，經濟前景展望良好，投資人偏好風險性資產，預期外資買超力道將延續至12月，直至1/20拜登就任，屆時加稅議題又將成為關注焦點，或許股市興奮度將打折。

(時報資訊)