《商情》庫存回補 帶動國際鐵礦石價格走強 11:252020/11/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 庫存回補，帶動周四國際鐵礦石價格走強；因中國鋼廠煉鋼需求增加，促使鐵礦石庫存減少，使得庫存回補需求提高，因此帶動國際鐵礦石價格走強，為連續3日上漲，並觸及近2個月新高。 周四(26日)62%國際鐵礦石價約漲1.4%；65%國際鐵礦石價約漲0.96%；58%國際鐵礦石價約漲1.24%。 大連期交所1月鐵礦石期貨上漲2.1％，焦煤上漲0.9％，焦炭上漲1.0％；上海期交所螺紋鋼小幅上漲0.1％，熱軋卷上漲1.3％，不銹鋼期貨下跌0.7％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #庫存回補 #走強 #約漲 #期交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新單補華為缺 京元電後市可期 04:102020/11/27 證券．權證 疫苗進展佳亞太REITs補漲可期 04:102020/11/27 投資理財 聯詠毛利揚升 外資齊按讚 04:102020/11/27 證券．權證 中鋼下季內銷盤價看漲 04:102020/11/27 證券．權證 美追殺還沒停 中芯喊話止血 無轉單現象、訂單飽滿 04:102020/11/27 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－道瓊期震盪盤堅 偏多看待 04:102020/11/27 證券．權證 電動車、TWS夯 鋰電池概念股電力足 04:102020/11/27 證券．權證 DRAM回升 記憶體股明年復甦 04:102020/11/27 產業．科技 MCU通路商趁機炒作 大發缺貨財 04:102020/11/27 證券．權證 1分鐘讀財經》養套殺？麥味登競拍前狂飆 主管機關要查 08:172020/11/27 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 比特幣跳水13％原因找到了 大咖兇手在華府 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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