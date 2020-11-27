庫存回補，帶動周四國際鐵礦石價格走強；因中國鋼廠煉鋼需求增加，促使鐵礦石庫存減少，使得庫存回補需求提高，因此帶動國際鐵礦石價格走強，為連續3日上漲，並觸及近2個月新高。

周四(26日)62%國際鐵礦石價約漲1.4%；65%國際鐵礦石價約漲0.96%；58%國際鐵礦石價約漲1.24%。

大連期交所1月鐵礦石期貨上漲2.1％，焦煤上漲0.9％，焦炭上漲1.0％；上海期交所螺紋鋼小幅上漲0.1％，熱軋卷上漲1.3％，不銹鋼期貨下跌0.7％。(商品行情網)

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