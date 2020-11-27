根據韓國最大商業組織，韓國貿易協會(Korea International Trade Association, KITA)出具最新研究報告，中國大陸與朝鮮為抑制新冠疫情擴散，今年初雙方心一橫，乾脆把邊境封閉。不過在雙方禁止交流下，也讓彼此前3季貿易量僅達約5.3億美元，與一年前相比，頓時爆減7成3。

中國大陸是朝鮮最大經濟依賴體，對朝鮮來說，前9月出口至中國大陸金額為0.46億美元，年減70%。在進口方面，年萎縮73%為4.9億美元。不過，朝鮮與另一個北方鄰居俄羅斯，雙邊貿易量在同期間，卻逆向反增15%。

報告指出，中朝雙方貿易量於5到6月，這兩個月時間內，有回升現象。不過，到了7月卻又再度減少。原因是，朝鮮為了盛大慶祝執政的勞動黨建黨75周年，再一次嚴加控管邊境。而朝鮮又在關閉邊境，比兩年前因擁核武受到國際制裁的殺傷力還更大，也讓原本就不好的經濟體質，更加地雪上加霜。

回溯至2018年前9月，受經濟制裁的朝鮮，當時與中國大陸貿易量僅年減57%，遠不如這一次爆減73%。此報告預測，如果貿易環境沒有改善，在這樣繼續下去的話，今年中朝貿易量可能將會大大減少八成。

(時報資訊)