許多服務業每天工作最怕是遇到所謂的「神秘客」，他們往往外貌像一般客人，回頭後卻掌握生殺大權，評斷該公司的服務水準。兩位江湖稱作「SK2」的神秘客導師Smily和Kathy最近上節目揭密神秘客工作內容，更透露不是人人都能當神秘客，長得帥或美的第一階段就會被刷掉，以免太過矚目引來店家注意。
Smily和Kathy最近上張啟楷的《旗開得勝》分享神秘客的內幕，一般人總覺得神秘客的工作內容很爽，每天吃喝玩樂就能賺錢，事實上他們除了吃喝玩樂外，每回工作結束後還會花很多時間打報告，Smily表示，神秘客這項職業大概1940年的時候就在歐美出現，為了評估第一線人員的服務品質，台灣後來服務業起飛，便引進這套管理工具，至今約有20年。
Kathy說，神秘客的工作統整為5個英文字，就是「STUDY」，S是「SURVEY」，在去之前須調查餐廳的價位等級，T是「TOUCH」，實際去觸碰業界的人，明白他們的運作方式，U是「USER」，真正成為使用者，D是「how to Do」，先清楚去現場要演什麼、稽核哪些項目，Y就是「YEAH」，完工回家寫報告。
Smily表示，神秘客的案子依難易度與範圍大小、所花時間長短，酬勞從2萬到2、3千不等，為了維持隱密度，「太帥、太美是不行的，因為會容易被識別出來」，僅收符合三要件「素人、職人、達人」的人應徵，節目中也實際致電給一家飯店訂房，當場評估他們的服務品質，欲看更多內容請見《旗開得勝》完整影片。
(中時新聞網)
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