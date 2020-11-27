即使美國新冠疫情日益惡化，至今已累計共1287萬人確診、26萬人病歿，且自感恩節假期前一周更創下單日確診數飆增10%的紀錄，到了連假期間每天仍有百萬人搭乘飛機和家人團聚。雖然醫生警告，人民在感恩節期間不顧疫情出遊或聚會，恐造成單日死亡人數倍增，但總統川普仍鼓勵人民在假期間，要人民「多聚聚」，引起爭議。

雖然醫生警告，人民在感恩節期間不顧疫情出遊或聚會，恐造成單日死亡人數倍增，但總統川普仍鼓勵人民在假期間，要人民「多聚聚」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據「COVID追蹤計畫」，根據「COVID追蹤計畫」網站顯示，直至26日全美單日入院的新冠患者高達9,0481，連續17日創下新高。新冠死亡率也逐步攀升，26日與27日的病歿人數皆超過2100人，是4月底以來首次連續兩日創下此一數據；而7日內的平均每日死亡人數為1658人，也是5月中旬以來最高的紀錄。多家醫學中心也警告，再也沒有多餘空間收容新進的新冠患者。

對於新冠疫情惡化，美國疾病管制與預防中心（CDC）早在感恩節假期前就呼籲人民在假期應避免旅行出遊，盡可能在家過節，雖然民調顯示大多數的民眾確實改變原訂的計畫，但仍有上百萬人不願聽進勸告；公衛專家也極力呼籲美國民眾只與同居的家人共度感恩節，若一定要家族聚會也起碼在室外舉行，避免無症狀確診者傳播病毒。

另外，專家也警告美國單日新冠死亡人數將在近日內翻倍。喬治華盛頓大學醫學教授賴納（Jonathan Reiner）25日表示，預測每日死亡率將在未來10天內倍增，也就是很快看到平均每日有4千美國人病歿。

不過，川普仍在感恩節期間，鼓勵所有的美國人聚在一起，不論是在家或者是在宗教場所，不僅與許多公衛專家「避免室內群聚」的建議完全相反，且在疫情升溫期間，白宮也沒有對感恩節時期人民應如何預防疫情有多加宣導。

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文章來源：Trump encourages Americans to 'gather' in Thanksgiving proclamation despite coronavirus surge

(中時新聞網)

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