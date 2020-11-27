新北市一名單親媽媽，疑長期獨自照顧兒女壓力過大，竟勒斃兒女後輕生，最後送醫獲救，不過遭法官重判死刑，對此隋棠痛批法官不該將單親媽媽判死，網紅陳沂則先轟隋棠：「假掰女明星還要出來義憤填膺的憤怒嗎？」接著狂酸：「老是在那邊單親媽媽多可憐情緒勒索是怎樣？」

陳沂表示單親媽勒斃兩個親生小孩，自己輕生後獲救，但因為被法官判處死刑引發熱議，尤其隋棠痛批法官用行動搧了所有為生活、孩子拚命的母親一個大耳光，更反問：「在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」對此陳沂反嗆：「如果換成是中年失業男子，養不起家中老母然後殺了她被判死刑，有些假掰女明星還要出來這樣義憤填膺的憤怒嗎？」不禁反問：「老是在那邊單親媽媽多可憐情緒勒索是怎樣？」

陳沂臉書全文 。（圖／陳沂臉書）

此外，陳沂除了表示自己也是單親家庭之外，更強調小孩是自己要生的，因此讓小孩過上好生活，本來就是為人父母的義務，呼籲所有人不要老奢求另一半要負責，畢竟有可能碰上遇上不負責任的人，更強調至少要像她一樣經濟獨立，想生幾個小孩都能養得起。

網友對於陳沂言論也大表贊同，紛紛留言：「一堆人亂生小孩後才在叫苦，真的無言」、「經濟獨立很重要，不懂女生結婚想靠男人的心態」、「有時候另一半拖累，真的快閃人才是對的」。

(中時新聞網)