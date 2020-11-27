國內旅遊進入傳統淡季，交通部將於12月至明年1月推出冬季平日團體旅遊補助專案，替旅行業保溫。根據規畫內容，旅行業規劃旅遊天數應為2天1夜以上，行程主要安排於平日出遊，且須雇用導遊領隊人員隨團服務，達成3條件才能領取出團補助，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

安心旅遊國旅補助結束後，觀光產業仍面臨經營困境，向交通部反映仍有紓困振興需求，交通部長林佳龍宣布於今年12月至明年1月間辦理冬季團體旅遊補助，延續旅遊熱度，也鼓勵旅行業者轉型。此外，國境未能解封，觀光局也自12月1日起受理綜合、甲種旅行業及觀光旅館業、旅館業申請紓困3.0第4季（2020年10月至12月）員工薪資補貼。

根據觀光局估算，今年7月至10月間推動的安心國旅補助，帶動近1821萬人次出遊，直接間接觀光效益達640億元，其中團體旅遊補助旅行業計超過2500家參與，為歷次補助最高，計已提出近6.5萬團申請，參團旅客逾200萬人次。

觀光局指出，冬季平日團體旅遊補助專案，旅遊天數應為2天1夜以上，行程需主要安排於平日出遊，以分散假日觀光景點人流。為鼓勵旅行業提供導遊領隊人員工作機會，以旅行業需雇用導遊領隊人員擔任隨團服務人員方能領取出團補助之方式，將以往導遊領隊人員生計補貼改採功能性補貼納入，每團獎助1.5萬元，每家旅行業申請上限15團，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

交通部觀光局同時與各地方政府共同合作推廣冬季團體旅遊，旅行業如於冬季團遊期間至少安排1晚住宿於有舉辦相關團體旅遊補助之縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助。本加碼方案是為了鼓勵各縣市可依縣市特性補助團體旅遊，期藉由聯合補助方式，吸引更多旅行團造訪，中央與地方共同為國旅市場保溫。

而由於國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，國境未能解封，觀光局本波紓困3.0第四季員工薪資補貼方案，仍分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用之4成補貼，其中旅行業須提出曾參與安心旅遊國旅補助、參與國內旅展及與公私部門合作振興國民旅遊拓展商機之實績，以「有轉型作為旅行業者」為補助對象，至接待非本國籍旅客為主之旅館業仍比照第3季須加計營業額衰退幅度，均自12月1日起受理業者申請。

(中時 )