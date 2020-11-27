不畏「疫情年」！1111人力銀行27日公布最新調查顯示，高達六成二的受訪上班族有意創業當「頭家」，進一步交叉分析，創業意願最高的是26～30歲的年輕族群，預計創業的類型主要是進入門檻相對較低的餐飲業，如特色小吃、咖啡茶飲、早午餐等，至於想創業的主因則是增加收入、圓夢、薪水太低，甚至還有「不想看主管臉色」！

1111人力銀行高階獵才部副總經理林奇葳分析，青年低薪堪稱國安問題，在低薪的推力與圓夢的動力交互影響下，讓更多年輕上班族動念想創業，根據經濟部商業司統計，截至10月份為止，今年新登記設立的公司已經超過3萬6千家，和去年同期的3萬4千家相比，可看出新設立的公司家數不但沒有因為疫情衝擊而停滯，反而增加6％。

為了解「後疫情時代」上班族創業意願，1111日前針對會員進行隨機抽樣調查，結果發現，雖然今年疫情衝擊到各產業，但仍然有逾六成二的受訪上班族對創業當老闆有憧憬，其中包括已創業占3.5％、正在籌備5.6％、有意願還沒行動42.6％，還有10.7％的上班族曾經創業但已結束。進一步交叉分析，創業熱誠最高的是26～30歲的年輕族群。

1111調查並顯示，上班族想創業的主要原因，在可複選之下，依序是增加收入52.2％、圓夢/自我實現48.1％、薪水太低35.8％、工時彈性/照顧家人30.9％，以及不想看主管臉色23.1％。

在創業的類型上，1111調查指出，最受歡迎的行業幾乎都與餐飲業相關，包括特色小吃32.0％、咖啡茶飲30.5％、早午餐23.1％、餐廳美食19.0％，其他產業唯一擠進前五名的只有網拍代購21.2％。

調查也發現，想創業的上班族預計投入的創業成本是39.4萬，資金的主要來源有近半靠的是個人儲蓄49.6％，其次是青年創業貸款20.1％、銀行貸款12.6％，只有不到5％的創業者是向父母伸手。

1111人力銀行高階獵才部副總經理林奇葳指出，近年政府鼓勵青年創業，規劃600億的青年創業貸款，解決創業青年難以提出擔保品的困境，無須保證人就可擁有創業的第一桶金，但門檻降低也代表競爭更加激烈，如何在產品、服務上創新讓消費者有耳目一新的感受，甚至在行銷、業態上別具巧思，令人印象深刻，才是創業成功不可或缺的要素。

林奇葳並指出，在「後疫情時代」人與人之間的防疫距離拉大，加上網路的普及，現今透過社群平台行銷開店的型態越來越普遍，特別是具有特色的點心、美食，在網路的推波助瀾下掀起熱潮，也因為網路上的虛擬店鋪沒有實體店面租金、裝潢的資金壓力，創業前期的準備成本大幅降低，這樣的趨勢也反映在這次的調查之中，和2018年的數據相比較，上班族創業的準備資金從67.8萬降低到39.4萬，大幅降低了四成以上。

台灣服務業發展協會理事長姜長安也表示，今年疫情衝擊各大產業，面對虛實整合、海外拓展與創新競賽三大經營挑戰，更需透過創新來提升企業的競爭力，應用創新概念與新形態科技，進而提高自身價值，以利在眾多品牌中脫穎而出，甚至發展國際市場。創新之定義廣泛，從產品、服務、店格、行銷到業態上均可藉由注入創新的元素，讓品牌更具生命力。

上述調查來自1111人力銀行「後疫情時代創業現況調查」，針對1111人力銀行的會員進行隨機抽樣，調查時間2020年11月11日到11月25日，有效樣本數1,545份。

(工商 )