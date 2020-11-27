受新冠疫情影響，自煮美食正夯！家樂福網羅百款傳統老品牌滋味、具歷史傳承故事的台灣在地食材，其中包括知名牛肉麵、在地好米等，近日首推多款「2020榮獲精饌米獎」好米、屏大「恆春洋蔥醬油」、「金門腐乳泡菜」等當地特色美食，讓民眾認識更多台灣之光，還能一次採買在家料理、滿足味蕾。

家樂福「發現台灣在地好食」系列在社群獲得網友們廣泛討論。網友直呼，竟然不知道台灣有好多在地特色好食物，有網友反應：「沒想到竟然有金門腐乳泡菜⋯特別去找，才發現架上缺貨，去了三間都找不到呢！」還有網友表示：「他們家泡菜賣得也太好，要買時發現架上竟只剩幾罐了」。現正是時候，到家樂福為家中廚房補貨的好時機！

家樂福一口氣上架台灣2020精饌米，冠軍、亞軍、季軍4款得獎好米，包含「台灣好米池上農會正宗池農米」、「台東池上大地有機米」、「大橋頂級越光米」與「樂米穀場台東池上競賽履歷米」，可說是居家自煮的熱門首選。

該如何讓米飯好吃呢？訣竅是首先約洗米3次，倒入1.2杯水，米粒浸泡30分，經電子鍋煮好飯悶10分鐘，最後，非常關鍵的一步驟「鬆飯（日本稱切飯）」，即是使用飯匙均分斜切散去多餘水氣，這是為了讓飯粒增加透氣性，避免因水氣回流造成米飯軟爛。只要掌握這幾個步驟，就有機會吃到香Q米飯了！

屏大醬油向來頗受好評，其地方名物「恆春洋蔥醬油」，使用當地洋蔥並取其精華，與恆春原生種黑豆釀造製成醬油，做成洋蔥滷肉飯，不只自然甘甜、還很下飯。另一款非基改的「屏大薄鹽醬油」在家樂福的年熱銷量更是超過6萬多瓶，既百搭萬用也不死鹹，像是當水餃、鍋物等沾醬都適合，堪稱婆媽必備的熱門好物。

金門協發行是傳承四十五年的老品牌，最夯「腐乳泡菜」（黃金泡菜）還是網友們口耳相傳、推薦一再回購的口碑好物。為講究天然原味食材，採用45日熟成手工豆腐乳，加入蔬果辛香料醃成金黃色脆嫩白菜，入口盡是微酸辣的清脆爽口，混搭著濃郁腐乳香味，懷舊感完整釋出。此款黃金泡菜，還可與雞湯一起燉煮，搖身一變成微辣鮮美的泡菜雞湯料理。另外，值得一試的韓式泡菜、黃金海帶絲、黃金杏鮑菇，單吃、入菜都開胃。家樂福台灣在地好食，各店均限量販售，可得把握機會購買。

(中時 )