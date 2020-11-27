行政院長蘇貞昌昨宣布進口萊豬的5大管理措施，國民黨今天痛批，行政院以玩弄文字遊戲來愚弄人民，5大措施根本就是「大騙局」，其中赴美查廠淪「假查廠、真放水」，新增貨號並不是標示是否含萊劑，缺乏實質意義呼攏國人，然而蔡政府卻把七成反萊豬的民意踩在腳底下，呼籲蔡政府懸崖勒馬，為了全體國人的健康，停止萊豬進口的錯誤政策。

行政院長蘇貞昌昨拍板「進口豬肉之全方位管理措施」，宣示明年元旦如期開放萊豬進口，將以「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格把關」等5項措施把關。

「5大措施，根本就是『5大騙局』」，文傳會主委王育敏說，赴美查廠部分，目前已向我國進口豬肉的國外53家肉廠，完全不用查廠，就能在明年元旦向台灣輸入含有萊克多巴胺的豬肉，形成莫大漏洞，蘇貞昌玩文字遊戲欺騙人民，根本是「假查廠、真放水！」

王育敏質疑，至於新增貨號，將原本的豬肉品貨號由22項增為67項，並非針對是否含有萊劑增加項目，實際上意義不大，純屬呼攏國人；逐批查驗方面，以往年的數據來看，國內食安檢驗量能明顯不足，政院說要逐批抽驗，卻沒交代人力物力等配套，又是口號治國，欺騙民眾。

清楚標示部分，王育敏指出，標示豬肉產地根本沒有用，民眾要知道的是吃到的豬肉有無含萊劑，行政院製作豬肉產地貼紙，主要提供店家使用，但廣受質疑的豬肉再製品混充萊豬如何區分？

王育敏表示，關於嚴格稽查，政院表示核定2.6億元補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費共3.2億元，單靠這些經費要確實把關，根本是杯水車薪不成比例，如何能讓國人相信真能嚴格稽查？

「小英下令，昌促上路」，文傳會副主委黃子哲說，蔡英文前天在中常會下令，蘇貞昌馬上祭出5大措施來魚目混珠，但被在野黨揪出根本就在避重就輕、虛應故事，令人民無法接受。

國民黨發言人江怡臻表示，從蔡政府開放萊豬政策，可看見這是一個獨裁、立場反覆、不在乎人民的政府，眼中只有權力、政績、選票，平時把愛台灣掛在嘴邊的民進黨，開放萊豬也是愛台灣嗎？

最後，王育敏指出，蔡英文總統一意孤行，蠻橫開放萊豬進口，不願與人民溝通，也不敢與在野黨辯論，更不把高達七成反萊豬的民意放在眼裡，早已讓各界看到她的心虛；如今行政院提出所謂的五項管控措施，內容充滿了愚民的文字遊戲，形同趕鴨子上架的倉促提出，更顯見政府的無能，呼籲蔡政府迷途知返、懸崖勒馬，為了全體國人的健康，停止萊豬進口的錯誤政策。

(中時 )