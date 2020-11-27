銀行高階理財專員周勵宏，涉10年間暗槓3名客戶資金3億元，日前疑因犯行失風，立刻以200多萬元賣掉名下保時捷跑車，台北地方法院裁定羈押禁見，他提抗告辯稱沒有脫產且計畫逃亡，台灣高等法院認定他曾與家人論及如何脫產、保留犯罪所得等，駁回抗告確定。

周抗告辯稱，偵查中已主動提供其手上所有與銀行業務有關之文件，且其手機、電腦亦均已扣押、相關帳戶業經調查，證人已作證，他無湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞。

他說，投資移民之訊息是他友人自行傳送，且他經限制出境海，無從逃亡，況他為了保住房子讓父親居住，及籌措賠償客戶之款項，始與家人論及處分財產事宜，另亦開立本票試圖償還款項，無逃亡之虞。

高院認為，周男涉犯重罪，且挪用之款項甚鉅，所為供述與證人等之證言歧異甚大，他自承曾刪除、隱匿相關訊息、曾要求未到案證人隱匿相關資料，尚另有相關證人多名未到案；也曾與與家人論及如何脫產、保留犯罪所得，友人傳送投資移民的訊息給他。

合議庭表示，有相當理由及事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，若命具保、責付、限制住居等其他對被告自由權侵害較輕微之強制處分措施，均不足以確保本案後續偵查、審判及執行程序之順利進行，駁回他的抗告，裁定羈押確定。

(中時 )