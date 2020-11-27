美國在台協會遷往內湖新館辦公後，北市規畫在舊址蓋音樂與圖書中心，卻遭北市議員游淑慧在6日議會總質詢時爆料，工程預算從28億暴增到81億，離譜的是文化局竟在柯不知情下將預算送進議會，游要求北市府列出預算細項，24日市長會議，柯要求文化局長蔡宗雄和科長郭珮瑜提出報告，但卻無法解釋清楚，讓柯當場動怒拍桌。

知情人士指出，柯文哲在會議當天揚言，此事已送到議會，要有人為此事下台負責，並要求文化局將詳細價目一一列出，再向議會報告；據了解，是因文化局有2周時間準備報告，內容卻不夠充分，讓市長相當生氣。

北市府規畫的音樂與圖書中心，設有1500席國際級專業中西樂音樂廳、600席多媒體排練實驗空間，並為北市立交響樂團、國樂團常駐地。圖書館總館推廣數位閱讀體驗，打造具有90萬冊藏書、擁有500席位以上國際會議廳，預計2022年2月動工，2025年10月完工。

知情人士表示，柯文哲並未反對81億的預算，但要求一定要有細項依據，對此，蔡宗雄表示，這筆預算文化局在3月份已向市長確認過，音圖一棟是圖書館，另一棟是音樂中心由文化局負責，因此造價並沒有比較高。

蔡宗雄指出，預算部份要看議會審議結果，可能會再下修金額，會等定案拍板後再上網公告。

(中時 )