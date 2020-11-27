胡潤研究院27日發布2020胡潤女企業家榜。大陸房地產企業碧桂園執行董事、39歲的楊惠妍財富增長人民幣500億元（下同），以2,250億連續四年蟬聯中國女首富。

胡潤表示，「醫藥女王」、59歲連雲港人、翰森製藥鍾慧娟財富增長510億元達1,350億元，超過「地產女王」、龍湖吳亞軍（第四），首次成為中國及全球白手起家女富豪，排名第二。螞蟻集團49歲的彭蕾以305億元位列第19名，彭蕾參與創造了2個兆元級企業：阿里巴巴和螞蟻集團。

此次共有13位女企業家落榜，分別是因債務違約導致財務危機的新華聯肖文慧；因財富沒有達到115億元門檻而未上榜的波司登梅冬、恆瑞的吳羽嵐、茂業的張靜、雅居樂的陸倩芳、敏華的許慧卿、金典的王秋楊、海瀾之家的周晏齊、南都的趙亦斕、聖農的傅芬芳、申通的陳小英、永鋒的林旭燕和陌陌的張思川。

根據胡潤財富報告，中國女性繼承人預計將在20年內繼承19.5兆元的財富。中國預計有17兆元的財富將在10年內傳承給下一代，39兆元將在20年內傳承給下一代，60兆元將在30年內傳承給下一代，男女各佔一半。

報告表示，五年後中國應該能有十來個兆元級企業家和幾個千億級慈善家，按最近幾年財富創造的速度來看，俗語富不過三代將被顛覆，這麼大一筆財富，三代絕對花不完。

歐美家族，特別是老貴族家族，會比較早把公司所有權轉給孩子，主要考慮到遺產稅；在中國，這種形式還剛開始，楊惠妍和龍光地產紀凱婷是其中的代表。

(工商 )