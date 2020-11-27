緊盯谷歌、臉書 英國擬設更嚴格競爭法 11:402020/11/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府將於明年實施最新競爭法規，以防止谷歌與臉書利用自身主導地位擠壓較小業者生存空間，使消費者受到不利影響。 英國競爭和市場管理局（CMA）今年曾表示，必須制定新法約束科技巨擘的營運操作。CMA擬成立數位市場部門（Digital Markets Unit）以執行相關規範，預計明年4月開始運作，該部門擁有權力暫停、封鎖和推翻科技業者決策，同時針對未遵循規範的業者處以罰款。 CMA指出，谷歌與臉書主宰數位廣告市場，拿下2019年140億英鎊數位廣告支出的大約8成。 (工商 ) #臉書 #CMA #谷歌 #英國 #競爭法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女主播看單親媽殺子案 「完全無法幫她說話」籲別罵法官 15:322020/11/27 娛樂 又見惡意逼車 集集警分局籲駕駛人自重 14:532020/11/27 社會 《國際產業》英國規範谷歌和臉書 將推出嚴格規定 11:592020/11/27 財經 陳其邁市長臉書貼文 力挺蘇院長繼續衝、繼續拚：守住台灣 走向世界 13:422020/11/27 政治 苦口婆心再勸停辦跨年晚會 曹西平：萬一出事情誰要負責 08:102020/11/27 娛樂 高嘉瑜哭了 邊拭淚邊勸游淑慧：堅強一點 11:582020/11/27 政治 《匯市》新台幣升勢擋不住 外資看金牛年匯價測28元整數 13:072020/11/27 財經 我在大陸出版書籍的經歷 04:102020/11/27 兩岸藝文 吳婉君玩《飢餓遊戲》演技沒用喊無助 04:102020/11/27 娛樂新聞 發票8碼全中下秒「千萬變廢紙」 網補槍：連200元都沒有 09:492020/11/27 生活 財經熱門新聞 《影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 要聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 台積電衝506元累了 謝金河爆這2檔扛下一棒 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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