英國政府將於明年實施最新競爭法規，以防止谷歌與臉書利用自身主導地位擠壓較小業者生存空間，使消費者受到不利影響。

英國競爭和市場管理局（CMA）今年曾表示，必須制定新法約束科技巨擘的營運操作。CMA擬成立數位市場部門（Digital Markets Unit）以執行相關規範，預計明年4月開始運作，該部門擁有權力暫停、封鎖和推翻科技業者決策，同時針對未遵循規範的業者處以罰款。

CMA指出，谷歌與臉書主宰數位廣告市場，拿下2019年140億英鎊數位廣告支出的大約8成。

(工商 )