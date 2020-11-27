上銀科技將經營觸角從傳動系統元件、次系統及系統延伸至工業及醫療用機器人，今(27)日宣布，上銀與中山醫學大學附設醫院展開全台第1台MIT機器手臂臨床手臂教學場域合作，從醫生需求出發，強化精度及穩定度，縮減傷口，可延長外科醫生開刀壽命及減輕病人財務負擔，未來加入AI人工智慧，初期應用在腹腔及胸腔手術，未來應用將延伸至鼻腔手術。

上銀投入醫療機器人長達十年，先後與秀傳醫院、中國醫藥大學附設醫院及中山醫學大學附設醫院產學合作，派研發人員到醫院觀察不同醫院、不同醫生及科別手術之間的差異，提升內視鏡扶持機器人精度、減小傷口。手術費只需1萬多元至3萬餘元不等，只有採用達文西微創手術費用20～30萬元的十分之一，可減輕病人及健保負擔。

上銀集團總裁卓永財指出，上銀耕耘醫療機器人長達10年，產品涵蓋下肢復健機器人、內視鏡扶持機器手臂等產品。目前占上銀營收比重仍低，但下肢復健機器人以獲得大陸及歐盟等醫療認證，也將內視鏡扶持機器人賣到泰國，醫療用機器人銷往泰國、大陸及印尼等地。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲指出，台灣高科技不是用一句話帶過，上銀整合上下游應用在醫療端，希望藉由雙方合作，創造醫生及病人雙贏。

上銀科技董事長卓文恒表示，上銀過去都是做傳動系統控制元件、機器手臂及工業機器人等工業產品，這次與中山醫藥大學附屬醫院合作的內視鏡扶持機器手臂，是結合核心技術，進行臨床手術合作。初期先用在胸腔及腹腔手術，未來擴及至鼻腔手術。

台灣中部有很多精密機械產業，上銀也是27家口罩設備國家隊成員之一，只花40天精密機械協助，年產量達到2千萬片。

(工商 )