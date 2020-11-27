美國暢銷金融作家鄧特(Harry Dent)在感恩節(26日)發出恐怖預言，稱股市周期性牛市結束，明年1到4月會出現40%回跌，而且在數十年內，難以再看到任何主要指數像今年一樣屢創新高。

鄧特預測基於3大理由，部分行業受疫情永久性破壞、戰後嬰兒潮世代退休導致消費力下降、企業破產潮。他說：「我認為有80%產業沒有受到永久性破壞，也已經實現V型復甦，但還有15%到20%永遠不會恢復。如果股市到達我說的低點，幾十年內你都不會再看到有甚麼新高。舉例來說，1929年大蕭條後，美國有24年沒有看過什麼歷史新高。」

崩盤原因他認為是殭屍企業(zombie company)和更多中小企業倒閉潮，會在明年初才真正反映。他說：「殭屍企業的問題還有小企業倒閉潮，往往有9到12個月左右的延遲。它們在疫情爆發後出問題，但到破產為止是一個需要時間的過程，不會像股市般1天暴跌。我認為明年第1季會有更多企業破產，這是股市崩盤的導火線。」

70歲鄧特自身也屬於戰後嬰兒潮世代，他認為人口結構也會帶來經濟衰退，「戰後嬰兒潮世代不是退休就是進入退休年齡，消費支出會持續疲軟。2023年開始千禧世代可能會推動我們前進．但人口結構仍然偏老，債務依然沉重。我們永遠不會完全從這次危機裡恢復，明年初我們就會意識到這點。」

鄧特出身政治世家，父親老鄧特(Harry Dent Sr.)協助前總統尼克森(Richard Nixon)提出「南方策略」，把共和黨由創黨時總統林肯(Abraham Lincoln)的北方為主、民權進步訴求，扭轉為今日保守型白人政黨樣貌。

繼承父親的人口結構影響政治觀點，鄧特也很常將人口組成運用在經濟分析上，曾準確預測1980年代末日本經濟長期衰退、道瓊工業指數在1990年代突破萬點。不過儘管2000年以後他還是有幾本著作登上暢銷書排行榜，預言卻基本上沒有實現過。他沒有特定多頭或空頭立場，但2012年以後大部分都是持災難性經濟崩潰不可避免的論點。

(中時新聞網)