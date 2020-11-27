新光金(2888)旗下新光銀行近年來發展數位金融，規劃貼近民眾生活的金融體驗，正式推出OMNI-U數位存款帳戶。總經理謝長融表示，面對純網銀來勢洶洶，傳統銀行必須強化超出客戶預期的加值體驗，融合線上線下達到數位與分行無縫體驗，OMNI-U數位存款帳戶的命名，便是新光銀行自我期許數位金融能持續進步，以使用者為中心設計金融服務(User-centered Design)，邁向提供消費者全渠道(OMNI-Channel)良好體驗的目標，展現光無所不在的精神(OMNIPRESENT)。

謝長融指出，5G時代的來臨，消費者對於數位環境的要求越趨嚴格，在數位金融工具上更期待能有不同於以往的體驗，能否因應5G高速下載、低延遲的特性超前部署，將是數位場域的致勝關鍵。

近年來歐美各國新創企業或是亞洲新興金融品牌，皆嘗試設計3D動態的使用者介面與消費者互動，因應此趨勢，新光銀行針對OMNI-U數位存款帳戶的設計，特別打造3D的體驗情境，在操作介面與金融場景的微互動上，皆有細膩的呈現，在金融卡的設計上，也都圍繞著3D風格，展現資訊流與金流匯聚的概念，希望在設計體驗上，與其他同業做出差異化，使數位金融保有溫度與質感。

(時報資訊)