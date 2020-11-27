開盤小跌1點的KOSPI在交易約半小時左右，指數由黑翻紅。隨後多空交戰下，空方目前佔上風，KOSPI指數暫為2623.28點，下跌2.63點，跌幅0.1%。

僅管韓國國內每日新確診人數又創下8個月新高，但韓國央行宣布，維持現行破天荒的0.5%低率政策不變，同時也縮小今年經濟衰退率，從原估負1.3%，上修至負1.1%。對於2021景氣，韓國央行更是樂觀看到可增加3%，原估值為2.8%。至於連買10多天外資，似乎有鬆手跡象，但市場散戶對未來景氣樂觀，讓KOSPI上個交易日又收在新高紀錄點。

早盤中，三星電子漲0.44%，SK海力士漲0.3%。現代汽車股價持平，樂金化學跌1.7%。三星生物製藥漲0.63%，賽特瑞恩(Celltrion)也漲近1%。網路雙雄中，Naver股價持平，同業Kakao則小漲0.27%。

最新匯價，目前1美元可兌換1105.05韓元，韓元貶值0.45元。

(時報資訊)