新冠疫苗近期陸續傳出好消息，後疫情經濟發酵，激勵REITs股價上漲慶賀，尤以商用REITs漲勢最為強勁，自疫苗消息釋出來，漲幅達25.9%。法人指出，若疫情能夠逐漸得到控制，有利經濟活動重啟，帶動商辦租賃需求回升，REITs產業將揮別最壞情況，明年獲利成長潛力可期。

企業看好經濟即將復甦，預期帶動商辦租賃需求回升，刺激商用REITs強勁反彈。統計自11月上旬第一支疫苗好消息釋出以來，彭博商用REITs指數累計已上漲25.9%，超越整體REITs指數6.4%的漲幅，表現居各類REITs資產之冠。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，今年在新冠疫情的衝擊下，不動產租賃需求明顯降溫。彭博REITs指數成分企業前3季每股盈餘僅3.3美元，預期全年4.9美元，低於去年的6.1美元。

若按REITs類型區分，只有工業倉儲、廠辦等，受惠於疫情下的宅經濟效應，前3季每股盈餘繳出6.7美元的成績，優於去年全年的6.3美元；其餘如：商辦、住宅公寓等，整體獲利表現普遍都不如去年水準。

不過，葉菀婷認為，疫苗誕生、歐洲多國採取嚴格管制措施，可望讓疫情在明年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估明年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs也將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元，優於去年的4美元水準。

(時報資訊)