希爾頓集團（Hilton）旗下品牌「Tapestry精選酒店」進軍亞洲，亞太區首處據點「台北時代寓所」（Hotel Resonance Taipei）將於12月2日開幕迎賓。飯店宣布由林桂玉出任首任總經理，期許能成為旅客來台下榻首選，成為業界討論度最高的飯店之一。

「台北時代寓所」由太子建設(2511)及富邦人壽合作開發，富邦人壽2013年標得國防部地上權案標案，由太子建設子公司時代國際行旅承租，並取得希爾頓集團旗下Tapestry精選酒店品牌特許，授權時代國際行旅以「台北時代寓所」名稱在台經營。

位於忠孝東路、林森南路口的「台北時代寓所」鄰近捷運板南線善導寺站，設有6種房型、共175間客房，客房面積自30平方公尺（約9坪）起跳，並設有1間貴賓專屬交誼廳、1間咖啡廳Starbucks特色店、1間舒壓水療BEING SPA。

「台北時代寓所」首任總經理由林桂玉出任，過去20年陸續在雅高、喜達屋、萬豪等國際知名酒店集團出任不同崗位，並獲指派前往香港、新加坡、馬來西亞、中國、泰國等地代表出席多項重要會議與研討，履新前為台北中山雅樂軒酒店總經理。

林桂玉表示，此次集結集團內外資源，不論是著眼現階段的旅遊市場，或展望未來旅遊復甦，期許以更有創意的方式提供旅人不同凡響的服務，以不同的心境體驗這個城市產生的共鳴、共振，一起創造旅行時共有的默契和難忘的回憶。

(時報資訊)