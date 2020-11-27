稽查人員現場查扣麻醉藥物、疑似醫療廢棄物、抗生素、牙齒美白器械及除毛儀器等多項醫療器具，全案已函請桃園地方檢察署進行後續偵辦。（姜霏翻攝）

桃園市衛生局日前主動聯繫移民署專勤隊，18日兩機關皆派員前往桃園區某民宅稽查，抵達民宅時獲越籍人士同意後進入戶內，現場發現該越籍女性於自設的美容工作室正執行醫療美容行為，美容床上躺有1名女性顧客，臉部敷有保鮮膜，疑似已塗抹麻醉藥劑。

衛生局查證該越女不具醫師資格，越女自述在其祖國曾有執行該類醫學美容等醫療行為的經驗，含醫美侵入性手術、針劑注射等行為，該女並坦承於台灣也提供相似的醫療，含挑除膿皰、除毛、牙齒美白及除痣等醫療侵入性服務，各項收費約500至800元不等。稽查人員現場查扣麻醉藥物、疑似醫療廢棄物、抗生素、牙齒美白器械及除毛儀器等多項醫療器具，全案已函請桃園地方檢察署進行後續偵辦。

衛生局長王文彥說明，越籍民眾如有醫美需求，應於尋求醫療服務前要「停、看、聽」，「停」是指民眾應先確認提供服務的場所是否為合法醫療院所；「看」是指選擇醫療機構時應查閱該機構的開業執照、醫師的執業執照及醫師證書；「聽」是指仔細諮詢專業醫師的醫療建議，再選擇適合的醫美療程，切勿輕信網路上形形色色各類醫療廣告或行銷手法而輕易接受醫療服務。

衛生局呼籲，民眾有醫學美容或皮膚問題，請找合格相關專科醫師，勿因價格低廉選擇密西醫，以免器械消毒不完全，增加各項傳染病風險，及後續可能衍生醫療糾紛事件。如果對美容醫學有相關疑問的民眾，可至「衛生福利部醫事司美容醫學資訊專區」來查詢相關法令及衛教資訊，或向衛生局檢舉及查詢，以免造成生命健康危害。

(中時 )