34歲的蘇姓印尼籍女子，半年前透過交友軟體認識一名外籍男子，對方以甜言蜜語取得蘇女的信任，還說要送她一份「愛的禮物」，但禮物卡在海關，要付稅金2千美元才能領出。蘇女被愛沖昏頭信以為真，26日下午前往銀行欲匯款，所幸機警的行員察覺異狀向警方報案，及時守住蘇女的積蓄。

大園警分局草漯派出所所長汪冠宇表示，蘇女2年前獨自從印尼來台工作，平時會利用交友軟體聊天解悶，因此在半年前認識一名外籍男子，2人相談甚歡，蘇女一時陷入熱戀，以為遇到真愛。對方見蘇女卸下心房，便謊稱要送禮但貨物卡在海關，要支付2千美元的稅金才能領出，並提供一組帳號要蘇女去匯款。

蘇女滿懷期待於25日前往銀行匯款，但行員得知她是要支付稅金贖回貨物後，便委婉告知蘇女可能遭到詐騙，請她先回去確認。不料被愛沖昏頭的蘇女仍不放棄，26日再次到銀行欲辦理匯款，行員見狀隨即向警方報案請求協助。

草漯派出所所長汪冠宇、巡佐陳志明、警員劉國慶到場瞭解，發現這是詐騙集團慣用手法，立即拿出相關案例來勸說，並向蘇女告知該男子是「liar」，蘇女才終於恍然大悟，發覺自己掉入愛情陷阱，連忙向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦賺來的積蓄。

大園警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，避免得不償失，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

(中時 )